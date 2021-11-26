قبل أسابيع قليلة من نهاية 2021، تعود أيام قرطاج المسرحية في تونس في دورتها الثانية والعشرين بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

يقام المهرجان في الفترة من الرابع إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول بمشاركة عروض من تونس والمغرب والجزائر ومصر والأردن وفلسطين وسوريا والعراق والكويت والسنغال وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية يوسف الأشخم في مؤتمر صحفي "ظروف الكوفيد كانت تقلقنا في الحقيقة لكن هي عودة بعد غياب.. نتمنى أن تعيد الألق إلى المسرح".

وأضاف "التنظيم سار على أساس التواجد الحضوري وهناك عدد ضيوف لا بأس به، وفترة التوقف أعطتنا فرصة للمراجعة والتفكير وبحث أفضل السبل لتنظيم الدورة الجديدة".

وأعلنت مديرة المهرجان نصاف بن حفصية أن دورة هذا العام ستشمل سبعة أقسام منها (مسرح العالم) و(تجارب مسرحية في المهجر) و(مسرح الحرية) و(مسرح الطفل) و(مسرح الشارع).

وتضم المسابقة الرسمية 14 عرضا مسرحيا منها ثلاثة عروض أفريقية وثمانية عروض عربية وثلاثة عروض تونسية اختيرت من بين نحو 300 عرض.

تتشكل لجنة التحكيم برئاسة معز مرابط من تونس وتضم في عضويتها لينا أبيض من لبنان وسامح مهران من مصر وكنجني الامدجردو من توجو وخالد أمين من المغرب.

كما أعلنت مديرة المهرجان اختيار مصر (ضيف شرف) الدورة الجديدة حيث سيتم تنظيم احتفال خاص بها في العاشر من ديسمبر كانون الأول مع تكريم اثنين من المسرحيين المصريين هما سميحة أيوب وأحمد بدير.

وقالت "وقع الاختيار على مصر ضيف شرف الدورة الجديدة بسبب الزخم الفني والتطور في الفنون المسرحية التي تعيشه إضافة إلى تزامن الدورة مع مناسبة سنة الثقافة التونسية-المصرية هذا العام".

ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من المسرحيين من بينهم المخرج الأسعد بن عبد الله من تونس والممثلة أمل الدباس من الأردن والممثل أحمد فؤاد سليم من مصر والممثلة سعيدة الحامي من تونس والممثلة فضيلة حشماوي من الجزائر والممثلة فاتحة المهدوي من تونس.

كما تحتفي أيام قرطاج المسرحية في دورتها الثانية والعشرين بالمخرج والكاتب نور الدين الورغي من تونس والممثلة عواطف نعيم من العراق.