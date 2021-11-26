أعلنت روسيا، إنتاج الأجزاء والقطع الأكثر تعقيدا لمدرعة "بوميرانج" الحديثة عبر استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأكدت شركة الصناعات العسكرية الروسية للمدرعات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنها وخلال فترة زمنية محدودة استطاعت عبر قسم الهندسة في الشركة تطوير الإنتاج عبر استخدام تقنيات حديثة (طابعة ثلاثية الأبعاد) لتصنيع الأجزاء والقطع المعقدة الخاصة بمدرعة "بوميرانج" العسكرية.

وقال المدير العام للمجمع الصناعي العسكري الروسي ألكسندر كراسوفيتسكي: "إن هذه التقنيات ستحد من التكاليف المالية لصناعة بعض القطع ومنها القوالب والقطع الصغيرة المعقدة".

يذكر أنه تم تجهيز "بوميرانج" بنظام تعليق مستقل، ومحرك ديزل بقوة 750 حصانا، قادر على التغلب على العقبات المختلفة والوصول إلى سرعات تزيد على 100 كم / ساعة، واحتياطي الطاقة 800 كم على الأقل.