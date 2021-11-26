أفادت دراسة طبية جديدة، أجريت في كلية الطب جامعة "ادنبره"، أن النساء اللائي عانين من فقدان طفلهن بسبب الإجهاض المبكر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمعدلات أكبر من النساء اللاتي لم يتعرضن لهذه التجربة المؤلمة، كما أشارت الدراسة إلى أن احتمال تعرضهن لنوبات قلق تزداد بمقدار مرة ونصف مرة، مقارنة بأولئك لم يتعرضن لتجربة الإجهاض المؤلمة.

وفي هذه الدراسة، فحص الفريق الدراسات التي نُشرت بين يناير 1995 ومارس 2020 حول كيفية تأثير فقدان طفل خلال فترة الحمل وحتى 28 يومًا بعد الولادة على نتائج الصحة العقلية الشائعة مثل القلق والاكتئاب وإجهاد ما بعد الصدمة (PTS).

وجد الفريق زيادة مخاطر القلق والاكتئاب ومستويات مماثلة من حالات اعتلال الصحة العقلية هذه بعد الخسارة في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل.

وأوضح خبراء الصحة أن عمر الأم ليس له تأثير كبير على نتائج الاكتئاب، لكن الأمهات الأصغر سنا ارتبطن بزيادة طفيفة في مستويات القلق.