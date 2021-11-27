لا دعوة إلى اجتماع استثنائي لحكومة تصريف العاجل حتى الآن



مريم بندق

علمت "الأنباء" انه لم يتم حتى الآن توجيه دعوة إلى اجتماع استثنائي للحكومة المستقيلة المكلفة بتصريف العاجل من الأمور لبحث تداعيات ظهور المتحور الأفريقي الجديد "أوميكرون" في 7 دول في قارة أفريقيا هي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق .

هذا وينتظر ان تلتئم لجنة طوارئ كورونا في اجتماع عاجل لبحث بعض الإجراءات المشددة المرفوعة من وزارة الصحة والتي تحول دون دخول المتحور الأفريقي الجديد إلى البلاد خصوصا على صعيد إقرار كل ما من شأنه التأكد من منع وصول أي حالات قادمة من قارة أفريقيا خصوصا البلاد ال7 المذكورة عن طريق رحلات طيران الترانزيت إن وجدت.