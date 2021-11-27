أسامة أبو السعود

دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يوسف الشريفي، وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، لسرعة التدخل وحسم الأمور في مستشفى الأحمدي قبل تفاقم الأوضاع ووصولها إلى حد خطير .

واكد الشريفي في تصريح صحافي، أن أزمة مستشفى الاحمدي للعاملين بالقطاع النفطي تكمن في الادارة اولا واخيرا، مشددا على ان الادارة هي اساس اي مشروع ناجح او تدهوره .

واوضح ان مستشفى الاحمدي الجديد هي فخر لنا كعمال في القطاع النفطي حيث وفرت مؤسسة البترول والحكومة كل الامكانيات اللازمة لتكون منارة طبية في الاحمدي وعلى مستوى الكويت ككل .

واضاف الشريفي قائلا: " من المجحف جدا ان تدار تلك المستشفى بعقلية المستشفى القديم وان تتكرر نفس الاخطاء والمشاكل وهو امر لن نسمح به مع الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المستشفى ".

واعتبر الشريفي ان سياسة تأخير المواعيد وانتظار الدور لأكثر من ٦ اشهر يجب ان يلغي من قاموس المستشفى الجديد وان يكون الموعد بحد اقصى في خلال ٣ ايام وان يكون الموعد فورا للحالات الطارئة دون اي انتظار ".

وختم الشريفي تصريحه بالتأكيد على ان ما يعاني منه القطاع النفطي والمستشفى التابعة له في الاساس هي ازمات ادارة وهي امور يجب تصحيحها فورا ان كانت الحكومة القادمة جادة في اي عملية اصلاح حقيقي للمشكلات المتعددة التي يعاني منها القطاع النفطي والبلد ككل .