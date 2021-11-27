أسامة دياب

قال القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم نوروزي، في اطار استمرار اللقاءات التشاورية الأخوية بين إيران و الكويت قام نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري بزيارة الى دولة الكويت التقى خلالها وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ونائب وزير الخارجية مجدي احمد الظفيري وكبار المسئولين في الوزارة.

وتابع في بيان اصدرته السفارة وحصلت "الأنباء" على نسخة منه: جاء توقيت الزيارة نتيجة تأكيد فخامة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية د. اميرحسين عبداللهيان على أهمية تعزيز العلاقات الحميمية مع كل دول الجوار ولاسيما دولة الكويت بإعتبار ذلك نهجا تعتمده وتكرسه الحكومة الايرانية الجديدة .

وأضاف : على الرغم من قصر مدة الزيارة بسبب انشغال باقري بالتحضير اللازم لاجتماع فيينا مع مجموعة ٤+١ الا ان الزيارة تكللت بنجاح منقطع النظير انطلاقا من الارادة السياسية الصادقة للقيادة الحكيمة في البلدين و عزم المسؤولين على تمتين أواصر المودة والمحبة و إزالة اي شوائب تعتري مسيرة العلاقات الثنائية بكل صدق و شفافية.

وأشار إلى أن التشاور والتعاون الثنائي لمعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة منذ عقود هو الكفيل بتحقيق علاقات مستديمة حيث تمخض اللقاء الاخير عن رسم ملامح لخارطة طريق تفتح آفاق التعاون و التواصل في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية والتنموية من خلال استئناف عمل اللجان المشتركة لما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.