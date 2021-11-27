أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تشغيل النظام الإلكتروني للتطعيمات في كل مراكز التطعيم بالقطاعين الحكومي والأهلي والتي تقدم خدمات التطعيم الروتينية لكل الفئات المستحقة.

وقال مدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم تطوير خدمات التطعيم بالنظام الرقمي الالكتروني مع ربطه بتطبيق (مناعة) على الأجهزة الذكية وذلك لتسجيل وتوثيق خدمات التطعيمات التي ستقدم اعتبارا من اليوم لجميع الفئات.

واوضح الغملاس ان ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة الى تسهيل الخدمات المقدمة لمراجعيها وتنفيذا لتوجهات الدولة في التحول إلى النظام الرقمي.