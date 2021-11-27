تعيد حديقة حيوان سنغافورة فتح مكان عرض الأسود الأفريقية بعدما أعلن مسؤولون أن أسدا تعافي بالكامل بعدما جاءت نتائج اختباراته للكشف عن فيروس كورونا أوائل الشهر الجاري إيجابية .

وقالت محمية مانداي وايلدلايف ريزيرف إن أربعة أسود أسيوية أصيبت في نفس الوقت تقريبا في متنزه سفاري قريب مازالت في الحجر الصحي في عرينها ولكن تتردد تقارير مفادها أنها "تتعافى بشكل جيد".

ويبدو أن الأسود اصيبت فيما يبدو بالفيروس بعد تعرضها لطاقم العاملين في متنزه الحياة البرية وحديقة الحيوان.

وجرى وضع كل الأربعة عشر أسدا في حديقة الحيوان ومتنزه الحياة البرية قيد الحجر الصحي وتم غلق اماكن عرضها أمام الزوار.

وذكر جهاز الحيوانات والطب البيطري السنغافوري أن الموظفين المصابين تعافوا من حينها وعادوا إلى العمل.

جاء التفشي بين الأسود فيما كانت وزارة الصحة في البلاد تسجل أرقاما قياسية من الوفيات والإصابات على صلة بكورونا.

ووقعت أكثر من 600 حالة وفاة من أصل 681 وفاة على صلة بالجائحة على مدار الشهرين الماضيين. وجرى تأكيد نحو مئتي ألف من إجمالي الإصابات البالغة نحو 260 ألفا منذ بداية أيلول/سبتمبر.

حذت سنغافورة اليوم الجمعة حذو بريطانيا وغيرها من الدول في حظر السفر من العديد من الدول الأفريقية بسبب ما تردد عن ظهور سلالة أخرى من الفيروس.