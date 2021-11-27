أعلنت الخطوط الجوية السعودية رفع سعتها التشغيلية الى 6ر4 ألف رحلة عبر 144 طائرة للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول. وبدأت الخطوط السعودية تطبيق خطتها التشغيلية للرحلات الداخلية والدولية لإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ابتداء من أول أمس الخميس 25تشرين ثان/نوفمبر الجاري و حتى السبت 4 كانون أول /ديسمبر المقبل والمتضمنة زيادة في الرحلات والسعة المقعدية، و فقا لما ذكرته اليوم السبت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم السبت ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تواجدها الدولي وتلبية رغبات الضيوف في هذه الفترة التي تشهد تنامياً ملحوظاً على السفر جواً علاوةً على دعم البرامج والفعاليات السياحية داخل المملكة.

خصصت "السعودية" خلال الإجازة أكثر من 943 ألف مقعد للقطاعين الداخلي والدولي. وستشغل "السعودية" عبر أسطولها الذي يبلغ حالياً 144 طائرة متنوعة الطرازات، ما يزيد على 6ر4 ألف رحلة مجدولة وإضافية، وبذلك يصبح المعدل اليومي للمقاعد خلال أيام الإجازة 3ر94 ألف مقعد وللرحلات 467 رحلة.