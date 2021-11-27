ينظم نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الــ20 لجائزة الصحافة العربية، وذلك مساء الاحد الموافق 28 نوفمبر في "ساحة الوصل" بإكسبو 2020 دبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجائزة، ونخبة من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين ورموز العمل الثقافي والإعلامي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

وسيشهد حفل الجائزة هذا العام ملحمة غنائية مصوّرة لقصيدة بعنوان "تأملات " من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن أداء الفنانة لطيفة، إلى جانب تقديم جوائز لـ13 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين آلاف الأعمال الصحفية.

وأكدت منى غانم المري الأمين العام لجائزة الصحافة العربية أن المكانة الفريدة التي وصلت إليها الجائزة عبر سنوات من العمل الجاد والمتابعة المستمرة هي نتاج رؤية راعي الجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يولي اهتماماً كبيراً بقطاعي الإعلام والصحافة، ويرعى بشكل مستمر الصحفيين العرب، حتى باتت دبي اليوم عاصمة الإعلام العربي وقبلة للطاقات الصحفية العربية، مشرعة أمامها أبواب المستقبل.

كما أعربت عن تمنياتها للصحفيين العرب والمؤسسات الصحفية المشاركة كل التوفيق، لنيل جائزة نجحت على مدار عقدين من الزمن في تأكيد موقعها بين مصاف أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في المجال الإعلامي، تأسيساً على ما حققته من نجاحات حتى الآن، مشيرة إلى أن الجائزة بما نالته من ثقة وتقدير تؤكد اليوم مكانتها كأحد أبرز العناصر المحفزة على الإبداع في مجال الصحافة العربية.

وقالت الأمين العام للجائزة إن الأمانة العامة مستمرة بجهودها في مواكبة المتغيرات الصحفية حول العالم، وبإضفاء طابع متجدد ومشرق على حفل تكريم الجائزة أصبحت خارج القوالب التقليدية المتعارف عليها.

وسيتم بث وقائع الحفل ضمن تقنية البث المباشر على جميع المنصات الخاصة بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد كبير من المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الصحافية في الوطن العربي.