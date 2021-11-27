تستعد النمسا لبداية موسم السياحة الشتوية على أمل أنه سوف يعزز اقتصاد البلاد التي تعاني حاليا وسط إغلاق جديد.

وقالت وزيرة السياحة إليزابيت كوستينجر إن الحكومة قدرت أن نحو 85 % من السياح الذين سوف يزورون النمسا الشتاء الجاري سوف يكونوا ملقحين بالكامل أو تعافوا من كوفيد.19- وقالت إنه طالما هذا هو الحال فهي واثقة من أن البلاد سوف تشهد موسما ناجحا على نحو معقول، مضيفة أن السياحة الشتوية هي ذات أهمية اقتصادية هائلة للنمسا.

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، هارالد ماهرر، "سوف نبذل قصارى جهدنا لإبقاء بلادنا مفتوحة هذا الشتاء".

بدأت النمسا إغلاقا يوم الإثنين يستمر عشرين يوما. واستقر عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الجاري، ولكن عند مستوى مرتفع للغاية.

كما أن الحكومة وضعت حزمة جديدة من تدابير الدعم لهؤلاء المتأثرين سلبا بالإغلاق الجديد. وقال وزير العمل مارتن كوخر إنه سوف يتم تمديد برامج التسريح حتى نهاية أذار/مارس.

وسوف يحصل الموظفون الذي تم تسريحهم بالفعل لعشرة أشهر أو أكثر على مبلغ 500 يورو لمرة واحدة. وعلاوة على ذلك، سوف تحصل شركات السياحة الموسمية على مساعدة موسمية بنسبة 65 % من إجمالي المرتب لتوظيف عمالة ماهرة.

تنطبق هذه القاعدة على الموظفين الذين تم توظيفهم أو سيتم توظيفهم بين الثالث من تشرين ثان/نوفمبر و12 كانون أول/ديسمبر. ويجب أن توظف الفنادق على وجه الخصوص عددا كبيرا من العمال الموسميين .