خصصت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نصف قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم لنساء أفغانستان للتركيز على قصصهن وأصواتهن.

وسيكون لسلسلة الحوارات "تركيز كبير على القصص والأصوات الأفغانية" مع سعي الافغانيات للتعايش مع سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وتكرم السلسلة الخاصة التي تستمر ثلاثة أيام نساء من جميع أنحاء العالم، تتراوح بين أسماء شخصيات بارزة إلى بطلات مغمورات وذلك عبر تليفزيون وإذاعة هيئة الإذاعة البريطانية ومنصاتها على الإنترنت.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) عن كلير ويليامز، محررة 100 أمرة قولها لـ"بي بي سي" "لأول مرة نخصص نصف قائمة هذا العام إلى نساء من دولة واحدة هي أفغانستان".

وأضافت "نريد أن نعترف بشجاعة وقوة النساء الأفغانيات وهن يعدن ضبط حياتهن. ومع عودتها للعام التاسع، تحتفى سلسلة 100 امرأة بإنجازات النساء من الناشطات والقائدات على الصعيد العالمي".