يتوجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء المقبل ، إلى كوريا الجنوبية؛ للمشاركة في الاجتماع الاستشاري الأمني ​الـ​53 بين واشنطن وسول.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /السبت/ - أنه من المقرر أن يلتقي أوستن خلال زيارته كوريا الجنوبية نظيره سوه ووك خلال الاجتماع الاستشاري الأمني.

وأضاف البيان أن أوستن سيزور القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية خلال تواجده في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن الاجتماع الاستشاري الأمني ​​السنوي يلعب دورًا محوريًا في تطوير التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الاستشاري الأمني ​​السنوي لا يزال يمثل مكانًا أساسيًا لمناقشة الالتزامات الوطنية وتأكيدها، وأنه من المتوقع أن يتعهد الجانبان بمواصلة تطوير الحلف الذي يمثل محور السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، على نحو يعزز خلاله كل منهما الآخر ويتجه نحو المستقبل.