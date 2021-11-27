أكد باحثون كنديون، أن الخضوع لإجراء إزالة الزائدة الأذينية اليسرى البسيطة بين المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب جراء الإصابة بالسكتات الدماغية، ينقذ أرواح الكثيرين منهم.

وكشف الباحثون في كلية الطب جامعة "ماكماستر" الكندية أن إزالة الزائدة الأذينية اليسرى - وهي نسيج غير مستخدم يشبه الأصابع يمكن أن يحبس الدم في حجرة القلب ويزيد من خطر حدوث جلطات - يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بأكثر من الثلث في المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني، بجانب الحماية من خطر التخثر (تجلط الدم).

وبحسب الدراسة الجديدة التي نُشِرَت في عدد أكتوبر من دورية "نيو إنجلند الطبية"، يعد اضطراب الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) أكثر شيوعا بين كبار السن، وهو مسؤول عن حوالي 25% من السكتات الدماغية الإقفارية التي تحدث عندما تسد جلطات الدم الشرايين التي تغذي أجزاء من الدماغ.