عاودت مدارس رقصة السامبا في ريو دي جانيرو تنظيم التمارين والبروفات استعداداً للكرنفال الشهير الذي يريده الجميع ضخماً هذه السنة، ما لم تَحل دونه مجدداً جائحة كوفيد-19، كما في العام المنصرم.

بعد انتظارها عامين، يستعد سكان ريو دي جانيرو للاحتفال بأكبر كرنفال ينظم في المدينة منذ قرن في نهاية شباط/فبراير.

وقال مواسير دا سيلفا بينتو المعروف ب"ماستر تشيكا" وهو مدير إيقاع في مدرسة "يونيدوس دو فيرادورو"، "ريو مدينة ثقافية. السامبا جزء من حياتنا، مثل كرة القدم أو الشاطئ".

يوجه هذا الرجل البالغ 65 عاما قرابة 50 عازف إيقاع بيديه فيما تتدلى صفارة من رقبته.

ويظهر عشرات الأفراد من مدرسة "يونيدوس دو فيرادورو" مدى سعادتهم بأن يكونوا مجتمعين مجددا، من خلال الغناء والرقص، دون قيود أو كمامات.

وقالت ليونينا غابريال (35 عاما) "إنها صرخة حرية، فرح لا نهاية له، أن تكون قادرا على إزالة هذه الكمامات أو تكون ملقّحا".

توّجت هذه المدرسة بطلة للنسخة الأخيرة من الكرنفال في العام 2020، بعد ليلتين من العروض التي شاركت فيها 12 مدرسة سامبا صنّفت بحسب معايير مختلفة مثل مدى الانسجام أو جودة العربات المستخدمة أو الموضوع المختار.

واشترطت السلطات المحلية إقامة الكرنفال المقرر في الفترة الممتدة من 25 شباط/فبراير إلى الاول من آذار/مارس، بالوضع الوبائي الذي تحسن بشكل ملحوظ بفضل تقدم حملة التلقيح.

لكن رئيس البلدية إدواردو باييس الذي قال قبل شهرين إنه سيكون من "السخف" فرض قيود خلال الاحتفالات، أصبح الآن أكثر حذرا.

وصرّح لصحيفة "فيخا" الأسبوعية "إذا كانت الظروف مناسبة، سيقام الكرنفال. وإلا فلن يحدث ذلك".