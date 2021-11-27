أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المحتجزين في المستشفيات جراء حادث انفجار منجم الفحم بمنطقة كيمروفو إلى 58 شخصا من بين 64 مصابا .

وذكرت الخدمة الإعلامة لحكومة منطقة كيمروفو -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "هناك حاليا 58 شخصا محتجزين في المستشفيات" لتلقي العلاج من جروح وإصابات مختلفة تكبدوها إثر الانفجار.

وأشارت الخدمة إلى أن إجمالي المصابين في الحادث يبلغ عددهم 64 شخصا، فيما لقى 51 آخرين مصرعهم في الانفجار، ومن بين القتلى 5 من أفراد خدمات الإنقاذ والطوارئ.

ولفتت الوكالة إلى أنه حسب نتائج التحقيقات، فإن سبب الانفجار كان انتهاك إدارة المنجم لقواعد السلامة ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات العاملين في المنجم، كما يعتقد المحققون أن هناك مفتشين اثنين قاموا بالتصديق على بروتوكولات السلامة في المنجم دون زيارة المنجم فعليا.