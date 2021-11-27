توقع خبراء اقتصاد في معاهد مالية واقتصادية رائدة أن يواجه الاقتصاد الألماني شتاء قاسيا.

وقالت كاتارينا أوترمول الخبيرة لدى مجموعة "أليانز" الألمانية العملاقة للتأمين في مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في أعقاب الازدهار الاقتصادي في الصيف، نتوقع في أحسن الأحوال تحقيق نمو ضئيل بحلول نهاية العام".

ويتوقع مارك شاتنبرج، الخبير لدى مصرف "دويتشه بنك"، نموا صفريا خلال الأشهر المقبلة، وقال: "اتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال موسم الشتاء".

وفي منطقة اليورو، تأتي ألمانيا الآن في ذيل القائمة من حيث النمو الاقتصادي. وتتوقع أوترمول نموا بنسبة 7ر2% فقط لألمانيا هذا العام. ومن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة حوالي 5%.

وعزا خبراء التراجع إلى مزاج المستهلك الذي انهار بسبب تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الميل المرتفع للاستهلاك الخاص يعوض منذ فترة طويلة مشكلات هيكيلية في القطاع الصناعي، التي ترجع إلى تداعيات اللحاق بالركب بعد عمليات الإغلاق.

وقالت فيرونيكا جريم، عضو مجلس حكماء الاقتصاد، الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية: "نرى الآن خفوتا جديدا في المناخ الاستهلاكي، أيضا في قطاع الخدمات"، إلا أنها أضافت: "التأثير على النمو الاقتصادي سيبقى محدودا"، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل رئيسي، مثل الثقافة والسياحة والضيافة، وهي قطاعات ليس لها سوى حصة صغيرة من القيمة المضافة الإجمالية.

وترى فريتسي كولر-جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة، "كيه إف دابليو"، أن المؤشرات لا تتجه إلى الأعلى، وقالت: "في ضوء هذه الانتكاسات، عدل جميع المحللين الاقتصاديين توقعاتهم للعام الحالي نزولا على نحو واضح".

ومع ذلك، يتوقع الخبراء تباطؤا كبيرا في انتعاش سوق العمل: فعلى الرغم من أن الشركات تعلمت الآن التعامل مع أداة الدوام الجزئي، حسبما ذكر مارك شاتنبرج، تتوقع كاتارينا الاعتماد بصورة متزايدة مرة أخرى على هذه الأداة، خاصة إذا تم فرض إغلاق على المتاجر أو قطاع الضيافة، معربة عن قناعتها بضرورة تمديد مساعدات كورونا الحكومية حتى الربيع.

وأشارت كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، كولر-جايب، إلى أن أوجه عدم اليقين في سوق العمل المرتبطة بالجائحة تتسبب في نقصا واضحا في العمالة الماهرة، وقالت: "منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا، لم يسبق أن رأيت هذا العدد من الشركات يشكو من نقص العمالة الماهرة كما هو الحال الآن. هذا يوضح أن النقص في العمالة الماهرة أصبح مشكلة تحتاج إلى اهتمام أكبر من الأوساط الاقتصادية والسياسية".