ألقت الشرطة اليونانية القبض على ثلاثة أشخاص قيل إنهم مهربون للمهاجرين إلى أوروبا، كما تواصل البحث عن 17 آخرين من المتواطئين معهم لتهريب البشر.

وأعلنت السلطات اليونانية أن المهربين الذين قيل إنهم ينتمون إلى دول مختلفة، قاموا بشكل منهجي بنقل مهاجرين من تركيا إلى اليونان عبر نهر إيفروس.

يلتقط أفراد العصابة المهاجرين بعد عبور الحدود وينقلونهم إلى غرب اليونان في سيارات مستأجرة من أجل الوصول إلى أوروبا الوسطى انطلاقا من هذه المنطقة.

ويتقاضى المهربون عن كل شخص ما بين 2000 إلى 3000 يورو.

يواصل مهربو البشر جلب المهاجرين عبر نهر إيفروس الحدودي، ثم يحاولون نقلهم إلى اليونان دون تسجيل رسمي لدى سلطاتها.

وفي حال نجاحهم يتقدمون بطلبات لجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي يصلون إليها.

بعد ذلك لا يكون ممكنا إعادتهم إلى اليونان لأن بصمات أصابعهم لم تخزن في قاعدة بيانات البصمات الأوروبية "يوروداك" عند دخولهم اليونان.