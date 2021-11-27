قال نائب رئيس الملاحة الفضائية الروسية، أوليج موخين، إن بلاده أرسلت معدات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية توسيعًا لإمكانياتها.

وأضاف موخين، في تصريح لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: إن المعدات الجديدة تحملها مركبة الشحن الفضائية (بروجريس إم - أو إم)، وهي معدات مرسى السفن الفضائية (بريتشال).

وتابعت: "مع تركيب المرسى الجديد يصبح بإمكان محطة الفضاء الدولية استقبال خمس سفن فضائية في آن واحد، كما سيزيد مرسى السفن الفضائية الجديد إمكانيات العمل في محطة الفضاء الدولية؛ لأن وصول المزيد من المركبات القادمة من الأرض يعني وصول المزيد من الإمدادات وخاصة الوقود لمحركات المحطة الفضائية".

وأوضح أن مركبة (بروجريس إم - أو إم)، التي انطلقت من قاعدة (بايكونور) الفضائية في 24 نوفمبر الجاري، تحمل إجمالًا ما يزن حوالي 700 كيلوجرام إلى محطة الفضاء الدولية.