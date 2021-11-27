قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج" إن التضخم في منطقة اليورو سوف تخف حدته العام المقبل.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء قالت لاجارد إن التضخم "سوف ينخفض العام المقبل. نتوقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض بدءا من كانون ثان/ يناير على أقرب تقدير".

وأضافت "سنرى على الأقل أسبابا وجيهة لعدم استمرار الزيادة القوية في أسعار الطاقة حتى النصف الثاني من عام 2022".

وأوضحت أنه "وفقا للظروف الحالية، ليس لدى سبب يدعو للشك في أننا سنوقف مشتريات الأصول الصافية بموجب برنامج مشتريات الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا في الربيع".

وأشارت إلى أن ذلك "لا يعني أن برنامج مشتريات الطوارئ للجائحة سوف ينتهي تماما، فهناك حاجة لأن يحل محله السندات المشتركة ويجب أن تستمر أدوات إعادة الاستثمار تلك. ويجب ألا ننسى أن لدينا برامج شراء أخرى ضمن أدواتنا".