عانت لاعبات ألعاب القوى أكثر من غيرهن، بعدما تم توجيه 87% من الإساءات عبر الإنترنت ضدهن، خلال أولمبياد طوكيو هذا العام، وفقا لدراسة أجراها الاتحاد الدولي للعبة.

وذكرت الدراسة إن الفترة من 15 تموز/يوليو إلى 9 آب/أغسطس الماضيين، شهدت 132 منشورا تمييزيًا موجها ضد 23 من أصل 161 رياضيا تم تتبعهم بشكل عام.

وأضافت الدراسة أن 115 منشوراً من أصل 132 كانت موجهة ضد النساء، وأن 63% من الإساءات كانت موجهة إلى لاعبتين من السود .

وأشار الاتحاد الدولي للقوى إلى أن الفئات الأكثر استهدافا بالإساءة تمثلت بالتحيز ضد الجنس (29%) والعنصرية (26%) ، تليها تهمة تعاطي المنشطات لا أساس لها من الصحة (25%).

وأضاف إن 89% من الرياضيين المستهدفين كانوا أمريكيين، وأن الرياضيين الأمريكيين يشكلون 23% من الـ161 رياضيا، الذين تم تتبعهم بشكل عام.

وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "هذا البحث مثير للقلق من نواح كثيرة، لكن أكثر ما يذهلني هو أن الإساءة تستهدف الأفراد الذين يحتفلون ويشاركون أدائهم ومواهبهم كوسيلة لإلهام وتحفيز الناس".