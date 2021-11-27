أعلنت المملكة المتحدة ، أنها مستعدة لتفعيل المادة رقم 16التي تسمح بتعليق محدد لبعض أجزاء بروتوكول أيرلندا الشمالية لعلاج توقف التجارة وذلك لحماية اتفاق بلفاست، إذا لم يتم التوصل إلى حلول نهائية للبروتوكول ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للوزير البريطاني لملف بريكست ديفيد فروست

وجاءت تعليقات فروست بعد اجتماعه مع نائب المفوضية الأوروبية وكبير المفاوضين الأوروبيين لملف بريكست ماروس سيفكوفيتش.

وقال فروست إنهم يرغبون في ايجاد حل تفاوضي ، "ولكن الفجوة بين مواقفنا لا تزال كبيرة"

يذكر أن المحادثات سوف تستمر الأسبوع المقبل بين فروست و سيفكوفيتش، حيث أنهما سيجتمعان مرة أخرى في 3 كانون أول/ ديسمبر المقبل.