قالت شركة روش السويسرية للأدوية إنها قد تمضي قدما في خططها لإعادة شراء أسهمها من منافستها المحلية نوفارتس، بعد أن وافق المساهمون على الخطة في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية

وتعتزم روش إعادة شراء 3ر53 مليون سهم لحاملها من نوفارتس. وستكلف الخطوة نحو 19 مليار فرنك سويسري (5ر20 مليار دولار)، حسبما أعلنت الشركتان مطلع تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.

والسهم لحامله هو سهم خال من اسم مالكه ويكون ملكا لمن يحمله وتنتقل ملكيته بمجرد المناولة اليدوية على عكس ملكية الأسهم المسجلة.

وتنتج روش للتكنولوجيا الحيوية أدوية لعلاج الأورام والمناعة والأمراض المعدية، وأمراض العيون والجهاز العصبي المركزي.