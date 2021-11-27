أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" أنها تسحب طلبا للحصول على إعانة من الحكومة الألمانية لموقعها المخطط لإنتاج البطاريات شرق برلين.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية القرار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقالت تسلا إنها أبلغت كلا من وزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية والوزارة الإقليمية في ولاية براندنبورج بقرارها التنازل عن التمويل.

ولم يتم الإعلان عن حجم الدعم الذي كان من المخطط تقديمه، لكنه يُقدر بمليارات اليورو.

وأضافت الشركة: "تسلا تواصل رغم ذلك خططها لتصنيع البطاريات وإعادة التدوير في مصنع برلين-براندنبورج العملاق".

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن القرار كان مؤشرا على أن "ألمانيا موقع جاذب للاستثمار وأن المستثمرين الأجانب يستثمرون في ألمانيا وبراندنبورج". ويجرى بناء مصنع تسلا في ولاية براندنبورج التي تحيط بالعاصمة الألمانية.

وسيكون التمويل، الذي وافقت عليه سلطات الاتحاد الأوروبي، متاحا الآن لمشاريع أخرى.

وتقوم تسلا ببناء مصنع لتجميع السيارات بالإضافة إلى موقع إنتاج للبطاريات، مع التركيز على بطاريات ذات تصميم جديد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، إنه يهدف إلى إطلاق الإنتاج هذا العام، لكن لا يزال يتعين على براندنبورج إعطاء الموافقة النهائية وسط مخاوف محلية بشأن استهلاك المياه.