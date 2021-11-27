أعلن محافظ أوكيناوا الواقعة جنوب غرب اليابان تاماكي ديني ، رفضه لخطة الحكومة المعدلة بشأن نقل قاعدة جوية عسكرية أمريكية إلى أرض مردومة في البحر ضمن المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن مسؤولي المحافظة أعربوا عن رفضهم خلال زيارتهم لمكتب الدفاع الياباني بشكل رسمي بعد مرور أكثر من 19 شهرًا منذ أن قدمتها الحكومة المركزية التي أضافت إلى الخطة الأصلية إجراءات جديدة لتصليب الأساسات الرخوة للموقع من أجل ردم المنطقة البحرية.

وقال المحافظ تاماكي ديني إن الخطة لن تؤدي إلى إزالة الأخطار التي تشكلها القاعدة على السكان المحليين، مضيفا أن سكان أوكيناوا ويابانيين آخرين كثرا يشعرون بالسخط حيال مضي الحكومة قدما وبالإكراه في أعمال ردم البحر بدون تقديم شرح كافٍ.

وكانت الخطة تشمل نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من مدينة ججنووان إلى منطقة هينوكو ذات الكثافة السكانية الأقل في مدينة ناجو.