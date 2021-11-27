أشارت دراسة، أجراها الإتحاد العام الإيطالي للصناعات "كونفينداستريا" إلى أن الاقتصاد الإيطالي، ربما يتعافى من جائحة فيروس كورونا، أسرع مما كان متوقعا سابقا، لينمو بواقع 4ر6%، هذا العام.

وأظهرت الدراسة أن ربعا ثالثا قويا سيسمح بأن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، بما يتراوح ما بين 3ر6 و4ر6%، أي أعلى بكثير عن التوقعات الرسمية للحكومة ، التي بلغت 6%، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع الإتحاد أنه سيتم الحفاظ على تلك الوتيرة، حتى مع تباطؤ الربع الرابع، بسبب ندرة المواد الخام وحالة عدم اليقين بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كانت إيطاليا من بين الدول الأكثر تضررا من الجائحة، وانكمش الاقتصاد بحوالي 9% العام الماضي.

وأظهرت الدراسة أن البلاد يتعين أن تعود إلى مستويات النمو قبل كورونا، بحلول الربع الأول من عام 2022 .