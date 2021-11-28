مفرح الشمري



يواصل الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف سعد الفندي العمل في اذاعة الكويت حتى تبقى دائما متميزة بأفكارها التي تقدمها من خلال برامجها في جميع محطاتها، هذا الجهد الذي يشكر عليه وكيل الاذاعة سعد الفندي يحتاج الى الكثير من التعاون مع جهات الدولة، ولذلك قام بعمل مبادرة جيدة تتمثل في تنظيم حلقة نقاشية داخل أروقة الاذاعة تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي اطلقتها وزارة الإعلام 2021/ 2026، وتأتي هذه المبادرة والدعوة لأساتذة وطلبة وطالبات الإعلام كتأهيل للكوادر البشرية ضمن أهداف استراتيجية الوزارة.



ووجدت هذه المبادرة ترحيبا كبيرا من أساتذة وطلبة وطالبات الإعلام في الجامعات الحكومية والخاصة وحرصوا على الحضور في سبيل تفعيل التواصل بينهم وبين الاذاعة التي تحرص دائما على التعاون مع الجميع من خلال تبادل الدورات التدريبية، حيث مثل وزارة الإعلام فيها كل من الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة سعد الفندي والوكيل المساعد لشؤون الهندسة ناصر المحيسن ومستشار وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب د.فواز العجمي، كما شارك في الحضور عدد من العاملين في قطاع الإذاعة من الشباب خريجي قسم الإعلام كنماذج تتماشى مع هذه المبادرة.



ومثل قسم الإعلام بجامعة الكويت د.حسين مراد رئيس القسم مع 16 طالبا وطالبة، ومثل قسم الإعلام بجامعة الخليج د.نرمين قاسم مع 9 طلبة وطالبات ومثل قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية د.اقبال الحداد مع 6 طلبة وطالبات، حيث اشاد هؤلاء الاساتذة بهذه المبادرة ودعوة إذاعة الكويت لمثل هذه الحلقات النقاشية والتعاون بين الجامعة وقطاع الإذاعة والتي تعتبر فريدة من نوعها كأول جهاز حكومي وخاص يتبنى أفكار الطلبة والطالبات ويقدم الدعم لهم، وتحدث عدد من الطلبة والطالبات عن رؤيتهم لوزارة الإعلام حيث أثنوا على هذه المبادرة حتى يتعرفوا على طبيعة العمل الميداني ما قبل التخرج وتم عمل زيارة لهم في استديوهات الإذاعة ومشاركتهم في البرامج المباشرة من خلال لقاءات في إذاعة الشباب OFM.



من جهته، شكر رئيس قسم الإعلام بجامعة الكويت د.حسين مراد قطاع الإذاعة بوزارة الإعلام على الدعوة والمبادرة التي تشكل حافزا كبيرا للطلبة والطالبات، كما أكد ان هناك عملا مشتركا بين قطاع الإذاعة والإذاعة الجامعية سينطلق قريبا.



بينما قالت د.اقبال الحداد استاذة الإعلام بالجامعة الأمريكية إن هذه الدعوة والمبادرة هي الأولى مع جهاز حكومي ونشكر القائمين عليها ونطالب باستمرارها كونها سوف تجعل الطلبة والطالبات يرغبون في العمل الحكومي بعد التخرج ورسم صورة إيجابية لطبيعة الإعلام الكويتي ودعت إذاعة الكويت الى الحضور لبث حلقة من الجامعة الأمريكية.



وأوضحت استاذة الإعلام بجامعة الخليج د.نرمين قاسم انه لم يسبق ان كانت هناك دعوات من قبل مؤسسات إعلامية لسماع رغبات الطلبة والطالبات في نوعية البرامج ورؤيتهم الإعلامية والأخذ بمقترحاتهم بهذه المبادرة من قبل قطاع الإذاعة وأثنت على هذه الدعوة التي شكلت حافزا تشجيعيا كبيرا للطلبة والطالبات، داعية الإذاعة للمشاركة معهم في أنشطة وفعاليات من داخل اسوار الجامعة في بث حي ومباشر.



وأثمرت الحلقة النقاشية التي نظمتها اذاعة الكويت عدة اتفاقيات، منها مشاركة الطلبة والطالبات في البرامج الإذاعية والاستفادة من أفكارهم، بالإضافة الى نقل خارجي مرة واحدة كل أسبوع من أحد مواقع الجامعات والتركيز على أنشطة الشباب الجامعية، وذلك لتفعيل العمل الميداني، اضافة الى زيارة مستمرة لطلبة وطالبات الإعلام لاستديوهات الإذاعة مع عمل حلقات نقاشية مستمرة وتدريب الطلبة والطالبات على العمل الإعلامي.