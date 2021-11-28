مفرح الشمري



من البرامج الجديدة التي يعرضها تلفزيون الكويت كل جمعة برنامج «المسرح»، ويتصدى لتقديمه النجم خالد امين. والبرنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالمسرح وعناصره المختلفة داخليا وخارجيا خصوصا أن البرنامج يحظى بدعم كبير من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وذلك تأكيدا على أهمية دور المسرح باعتباره «أبو الفنون» ورسالته التنويرية، وهذا الدعم بمنزلة مساهمة من الإعلام الرسمي في دعم قضايا المسرح، وهو أمر يشكر عليه وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب لإيجاده برنامجا متكاملا يبث على القناة الأولى اسبوعيا يتحدث عن المسرح وشجونه.



برنامج «المسرح» استضاف العديد من الفنانين المسرحيين، سواء كبار او شباب مثل جاسم النبهان ونجف جمال وداود حسين وعلي العلي، وكان آخر استضافته المخرج عبدالله عبدالرسول الذي تحدث عن تاريخ المهرجانات المسرحية لأنه أحد صناعها، وآثارها السلبية والايجابية على الشباب، وكان اللقاء ممتعا جدا، لكن ما لفت انتباهي وانا اتابع «تتر فريق العمل» ان المخرج عبدالله عبدالرسول هو المشرف العام لهذا البرنامج، واستغربت ان يحل ضيفا على برنامجه، وكان من الأولى ايجاد ضيف آخر ليتحدث عن تاريخ المهرجانات المسرحية، وعندنا في الكويت الكثير من المسرحيين الذين عايشوا تاريخ المهرجانات المسرحية وإقامتها سواء في الكويت او الخارج.



المخرج عبدالله عبدالرسول لا يختلف اثنان على إنجازاته المسرحية، خصوصا انه يعتبر الأب الروحي للفنانين الشباب، لكن استضافته في برنامج يشرف عليه من الألف الى الياء من وجهة نظري كان اختيارا خاطئا، لأن ذلك سيفتح المجال لأي مشرف عام في البرامج التي ينتجها تلفزيون الكويت بأن يكون ضيفا على البرنامج الذي يشرف عليه!



أفيدونا أفادكم الله.