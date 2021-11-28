قام المركز المالي الكويتي «المركز» بتكريم بطل سباق الدراجات المائية الكويتي يوسف العبدالرزاق، احتفالا بفوزه وأدائه اللافت خلال بطولة الجائزة الكبرى للدراجات المائية 2021 التي أقيمت مؤخرا في الكويت. وقدم العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف وليد النصف، درعا تكريمية للبطل الكويتي، تقديرا لإنجازاته في المجال الرياضي على مدى الأعوام السابقة والتزاما من «المركز» بدعم المواهب الوطنية وإبرازها ونشر الثقافة الرياضية وأنماط الحياة الصحية.



وكان العبدالرزاق فاز بجائزة الكويت الكبرى ضمن البطولة التي نظمت في المارينا كريسنت بمدينة الكويت من 11 إلى 13 الجاري. وحقق العبدالرزاق أرقاما مميزة في الأشواط الثلاثة الأولى بمجموع 75 نقطة. ويأتي هذا التتويج استكمالا لنجاح العبدالرزاق سابقا وفوزه بجائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية أيضا في فبراير 2020 في أول سباق دولي من نوعه يقام في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال النصف: «نهنئ بطلنا الوطني يوسف العبدالرزاق على إحرازه المركز الأول للجولة الثانية في جائزة الكويت الكبرى، خاصة بعد الأداء المتميز الذي أظهره خلال بطولة العالم للدراجات المائية والمنافسة بين العديد من الفرق العالمية. ونفتخر في «المركز» بدعم البطل ضمن فئة الراعي الذهبي، ونحن سعداء بأن رعايتنا قد أسهمت في تحقيق هذا الاستحقاق الكبير، والذي نأمل أن يكون مصدر إلهام لكل المواهب المحلية وداعما للشباب الكويتي للتميز في كل المجالات، وأن يسهم في الترويج للرياضة بشكل عام في الكويت».



وترتكز استراتيجية المركز للمسؤولية الاجتماعية على 3 ركائز، وهي: بناء القدرات البشرية، والمواءمة بين بيئة الأعمال ومبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة في بيئة الأعمال. ويتعاون «المركز» مع عدة منظمات غير ربحية ومؤسسات خاصة ومنها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى، ولوياك، ومدرسة انوفا الدولية للغة الإنجليزية، وأكاديمية أي سي ميلان لكرة القدم، في إطلاق مبادرات مجتمعية واسعة النطاق للتنمية الاقتصادية.