انطلاقا من روح تمكين المستثمرين الصينيين من ممارسة الأعمال التجارية بشكل أفضل في الكويت، أعلنت شركة كي بي إم جي بالكويت خلال ندوة مشتركة عن إطلاق منصة الصين للأعمال.



جاءت منصة الصين للأعمال في الكويت كإضافة ترحيبية بعد منصة الصين للأعمال التي تم تشغيلها بالفعل في الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعت كي بي إم جي استراتيجية لتقديم أفضل المشورة للمستثمرين الصينيين الذين يديرون الشركات أو يخططون لتوسيعها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA) ولكن قد لا يكونون على دراية بالفروق الدقيقة حول سياساتها المحاسبية والتنظيمية.



وصرح د.رشيد القناعي الشريك المدير في كي بي إم جي الكويت ورئيس الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا قائلا: لن يقتصر المكتب التجاري على الضرائب، بل سيقدم خدمات عبر أقسام مختلفة مثل التدقيق واستشارات الصفقات، إلى أي مستثمر من الصين في السعي لتأسيس شركة في الكويت وكذلك منطقة الخليج. وأضاف: منصة الصين للأعمال تتوافق مع اعتبارات المبادرة الصينية «حزام واحد طريق واحد». ونأمل أن يساعد في دفع النشاط الاقتصادي الإيجابي في المستقبل القريب.