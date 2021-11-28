أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بسحب الجنسية من بعض الأشخاص. واستند القرار الى المادة 21 مكررا من المرسوم الأميري 15/1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ونص القرار على سحب شهادات الجنسية الكويتية بالتأسيس من شخصين اثنين وممن اكتسبها عن حامليها بطريق التبعية.



يذكر ان المادة 21 مكررا من المرسوم تنص على «تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش او أقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.