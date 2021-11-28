دعت سفارتنا في لاهاي رعاياها في هولندا إلى ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية واتخاذ جميع التدابير الاحترازية بعد اعلان السلطات المحلية تطبيق اجراءات اضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما دعت السفارة، في بيان صحافي تلقت «كونا» نسخة منه، المواطنين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على الرقم التالي:



+31639374157.



وأشار البيان إلى ان ذلك يأتي في ضوء اعلان الحكومة الهولندية عزمها تطبيق اجراءات احترازية اضافية للحد من انتشار الفيروس التاجي في المملكة.



وتشمل التدابير الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الاحد ضرورة التقيد والالتزام بالتباعد بمسافة 1.5 متر في الاماكن العامة وإغلاق الانشطة غير الاساسية ومنها المطاعم والمقاهـــي والاســـواق التجارية والاماكن الثقافية والترفيهية والرياضية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي.



كما سيتم اغلاق الانشطة الاساسية مثل الاسواق المركزية والصيدليات في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.