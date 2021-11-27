شارك عضو الشعبة البرلمانية النائب أسامة المناور في العاصمة الاسبانية مدريد اليوم باجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي وذلك ضمن أعمال المؤتمر الـ 143 للاتحاد.

وقال المناور في تصريح صحافي عقب الاجتماع "حضرت الاجتماع نيابة عن وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي نسأل الله ان يشفيه".

وأضاف المناور ان الاجتماع ناقش موضوع الاعتداءات الواقعة على الأطفال وكيفية مواجهتها، مشيرا الى التقرير الواضح والمفصل الذي قدم من قبل بعض البرلمانيين بهذا الشأن.

وأكد المناور أن الكويت سباقة في مجال حماية الأطفال من خلال إصدارها قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل.

وقال المناور "سردت خلال الاجتماع كيف حضت الشريعة الإسلامية على حماية الطفل وتوفير احتياجاته، وايضا شرحت الجانب التشريعي في القانون الكويتي الذي غطى هذا الجانب".