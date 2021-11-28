أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، رفع سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التزود بالوقود من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة اعتبارا من أمس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن بيان للوزارة «أنه تم رفع سقف التعبئة بالنسبة للآليات العاملة على البنزين ليصبح 60 ليترا شهريا بدلا من 40 ليترا من خارج المخصصات الشهرية، كما تمت إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 ليترات شهريا وشريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 ليترا من مادة المازوت شهريا». وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت في الحادي عشر من الشهر الجاري سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية للآليات والمركبات بـ 1700 ليرة سورية لليتر المازوت و2500 ليرة لليتر البنزين وبكمية 40 ليترا شهريا لكلا المادتين. في غضون ذلك، أقرت وزارة التجارة الداخلية في تعميم أصدرته الى مديريات حماية المستهلك في المحافظات، بأن 70% من العوائل لم تحصل مازوت التدفئة لهذا العام رغم دخول فصل الشتاء، علما أن الكمية المحددة للأسرة جرى تخفيضها من 100 إلى 50 ليترا مازوت، وبدأت عمليات توزيعها قبل نحو 4 أشهر.



وشددت الوزارة على مديريات التجارة إلزام موزعي المازوت بإيصال المادة إلى عنوان المواطن تحت طائلة العقوبة. وطلب إلى المحافظين زيادة عدد الموزعين.