ضرب انفجار قوب مدينة البوكمال السورية الخاضعة لنفوذ إيران بريف دير الزور الشرقي تزامن مع تحليق طيران مسير «درون» مجهول في الأجواء أمس.



ونتج عن الانفجار تصاعد أعمدة الدخان وتحديدا قرب مستشفى عائشة في المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يؤكد ما إذا كان الانفجار ناجما عن هجوم نفذته الطائرة المسيرة. يأتي ذلك في ظل تصاعد الاستهدافات الجوية من قبل مسيرات مجهولة، لاسيما على البوكمال ذات الأهمية الاستراتيجية. يشار إلى أن المدينة تعرضت لاستهداف مماثل في 19 الجاري، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية من منطقة الكتف على أطراف المدينة، التي تحوي مقرات ومستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الممولة من قبل إيران بالتزامن مع تحليق طيران مسير مجهول الهوية في أجواء المنطقة.