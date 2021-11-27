مريم بندق

قرر مجلس الوزراء ايقاف رحلات الطيران مع 7 دول افريقية وحجر المواطنين القادمين منها 7 أيام مع عمل فحص PCR ومنع دخول غير الكويتيين القادمين منها مع عمل فحصين PCR عند الوصول وفي اليوم السادس.