twitter facebook whatsapp viber telegram email منع دخول غير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى مجلس الوزراء: إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع 9 دول أفريقية وتطبيق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين منها لمدة 7 أيام السبت 2021/11/27 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1602 A+ A- استمع مريم بندق قرر مجلس الوزراء ايقاف رحلات الطيران مع 7 دول افريقية وحجر المواطنين القادمين منها 7 أيام مع عمل فحص PCR ومنع دخول غير الكويتيين القادمين منها مع عمل فحصين PCR عند الوصول وفي اليوم السادس.