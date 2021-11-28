تمكن فارس نادي صبحان أحمد العناز من تحقيق لقب بطولة مركز الكويت للفروسية (KRC) بفوزه في المركز الأول بالشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم بزمن 62.16 ثانية محققا أسرع الأزمة، تلاه عبدالله الروضان وعناز العناز وعلي الخرافي ويارا الهنيدي وشاكر الكاظمي، وقام د. يحيي الهدبان بتتويج الأبطال، فيما خطف الفارس عبدالله العوضي المركز الأول على ارتفاع 125 سم متقدما على الفرسان عبدالعزيز العجيل وعلي الخرافي ومحمد الموسى وابرار المسلم ويوسف النعيمي وحمد الهاجري وفواز الراشد.



وعلى ارتفاع 115 سم، نجح فارس نادي الصيد والفروسية عناز العناز بتحقيق المركز الأول، تلاه عبدالله العوضي وسالم الطبطباني وأوس التناك وعلي الصايغ، كما فاز الفارس محمد بوقماز بالمركز الأول على ارتفاع 105 سم.