أحمد مغربي

قلصت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد، بعض خسائرها الجماعية، وذلك بعد موجة شرائية تركزت على اسهم السوق الاول القيادية، حيث تجاوزت السيولة 30 مليون دينار حتى الآن.

فيما تراجعت خسائر المؤشر العام إلى 140 نقطة وكذلك السوق الأول، و السوق الرئيسي يخفف من تراجعاته لتصل إلى 173 نقطة وسط تدفق السيولة بشكل ملحوظ.

واستهلت بورصة الكويت تعاملاتها صباح اليوم على تراجعات كبيرة متأثرة بالمخاوف جراء انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي اطلق عليها (أوميكرون) ، حيث هوى مؤشر السوق الأول بنحو 3.41%، ليضغط على مؤشر السوق العام الذي تراجع بنحو 3.15%.