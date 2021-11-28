ألاء خليفه

علمت "الأنباء" من مصادرها ان انتخابات جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ستعقد يوم الاثنين 13 ديسمبر وستبدأ الانتخابات الساعة 6 مساء وتنتهي الساعة 9 مساء.

هذا وتم تحديد يوم الاحد 28 الجاري لتوزيع التقريرين الادبي والمالي على ان يتم فتح باب الترشيح للانتخابات يوم الاثنين 29 الجاري وسيكون اخر يوم لتلقي طلبات الترشيح يوم الاحد 5 ديسمبر وآخر يوم للانسحاب من الترشيح الاربعاء 8 ديسمبر.

وذكرت المصادر ان الترشيح سيكون شخصيا على الورقة المعدة لذلك في مقر جمعية اعضاء هيئة التدريس في حرم الجامعة بالكويت ويعتبر جميع اعضاء الجمعية مقيدين في الجداول الانتخابية ولن يتم قيد اي عضو جديد ينتسب للجمعية بعد يوم الخميس 2 ديسمبر

وذكرت المصادر ان الجمعية العمومية ستعقد يوم الاثنين 13 ديسمبر الساعة 5 مساءا في مقر الجمعية وعلى كل ناخب ان يبرز هويته الجامعية او بطاقته المدنية ويجب ان يكون مقيدا في الجمعية كعضو وتم التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالاشتراطات والاحترازات الصحية.