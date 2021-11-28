90.3 مليون دينار سيولة السوق بنهاية التعاملات.. استحوذ السوق الأول على 62.2 مليوناً منها

مصطفى صالح



أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم (الأحد) على تراجعات جماعية قوية لمؤشراتها، حيث هبط السوق الأول بنحو 2.68%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 3.33%، ليضغطا على مؤشر السوق العام ويدفعاه للتراجع بنحو 2.8%.



وكانت البورصة قد شهدت تراجعات كبيرة بمستهل تعاملاتها الصباحية بتراجعها أكثر من 3%، لتعود وتصحح مسارها وتقلص التراجعات الكبيرة بنهاية تعاملاتها، بعد موجة شراء مكثفة على الأسهم القيادية، إذ بلغت سيولة السوق خلال تعاملات جلسة اليوم نحو 90.29 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 62.2 مليون دينار منها، فيما كان نصيب السوق الرئيسي نحو 28 مليون دينار.



وتأتي هذه التراجعات لبورصة الكويت تزامنا مع الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة المخاوف من انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، والذي يهدد بعودة الإغلاقات من جديد ما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تراجع أسواق المال، والبحث عن الملاذات الآمنة.