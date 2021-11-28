أكد رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة العالمية د. وليد العنجري أن الجمعية قامت بإنشاء وتأسيس آلاف المشروعات الخيرية والإنسانية والتنموية في فلسطين، والتي تشتمل على كفالات الأيتام والأسر المتعففة، والمشاريع التنموية والإنشائية والتعليمية والصحية، إلى جانب المشروعات الموسمية كإفطار الصائم وسلة رمضان والأضاحي.

وأوضح العنجري في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر، أن الرحمة العالمية تولي اهتماماً بالغاً بدعم وغوث أهل فلسطين بشكل عام وأهل القدس وغزة بصفة خاصة، لما يواجهونه من متاعب وأزمات نتيجة واقعهم المأساوي.

وأشارالعنجري: إلى العطاءات السخية من أهل الكويت، لحملة "غزة تنادي"، والتي تكللت ثمارهما بتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة، كالوجبات والسلال الغذائية التي استفادت منها مئات الأسر، بالإضافة إلى مستلزمات الإيواء وطرود النظافة الشخصية التي عادت بالنفع على 1000 أسرة في قطاع غزة، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية وحقائب الإسعافات الأولية.

كما ثمن رئيس مكتب فلسطين، الدعم الكويتي الرسمي والشعبي لحملة "فزعة الأقصى" والذي استهدفنا من خلالها كفالة الأسر المقدسية، وترميم المنازل المتضررة، وتوفير أجهزة الإنعاش وسيارات الإسعاف وقسم الطوارئ بمستشفى النور الخيري، متوجهاً بالشكر والدعاء لأهل الكويت الذين بادروا بإنفاق أموالهم دعماً لأشقائهم في الأراضي المحتلة بالغذاء والدواء والإيواء، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.