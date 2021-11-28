فيصل العيار: نجاح الاكتتاب بزيادة رأس المال يعكس علاقة الثقة التي نتشاركها مع مساهمينا

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، استكمالها بنجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة وتخصيص الأسهم للمساهمين المكتتبين، حيث شهدت عملية الاكتتاب في 640 مليون سهم إقبالا فاق عدد الأسهم المطروحة، وتم جمع 80 مليون دينار، وبذلك أصبح رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 264 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان صحافي، ان مجلس الإدارة كان قد وافق في أوائل شهر أغسطس الماضي على رفع رأس المال، معلنا عزمه زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 32% من 200 مليون دينار إلى 264 مليون دينار، وكانت فترة الاكتتاب قد امتدت من الأول حتى ال21 من شهر نوفمبر.

وشهدت عملية الاكتتاب مشاركة عدد كبير وواسع من مساهمي الشركة، بما في ذلك المؤسسات المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية والأفراد، وكان قد تم تحديد سعر الطرح عند 125 فلسا للسهم الواحد، وقد لعبت شركة كامكو إنفست دور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار: «يعكس نجاح الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة علاقة الثقة التي نتشاركها مع مساهمينا، والتي نشكرهم عليها.



كما نود في هذه المناسبة أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية على تعاونهم من أجل إنجاح عملية زيادة رأس المال».

وأضاف: «ستساهم الأموال التي تم جمعها في تعزيز استراتيجيتنا طويلة الأجل القائمة على دعم نمو شركاتنا الأساسية التي تعمل على توسعة أنشطتها في الكويت والمنطقة. إن نجاح زيادة رأس المال يتيح لنا إمكانية الحفاظ على هيكل رأس مال متوازن».