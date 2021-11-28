محمد الجلاهمة -أحمد خميس

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، عن وقوع ثلاث وفيات وإصابة طفلة في حادث حريق مأساوي اندلع في منزل بمنطقة الصليبية اليوم الأحد.

واوضحت الادارة أن غرفة العمليات تلقّت بلاغا يفيد عن اندلاع حريق منزل وهناك أشخاص محتجزي، وعلى اثره سارعت فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والاستقلال بالذهاب الى موقع الحادث وكان الوقت المستغرق للوصول 5 دقائق.

واضافت الادارة بأن فرق الإطفاء باشرت بعملية انقاذ المحتجزين وهم إمرأتين وطفلتين وجميعهم من غير محددي الجنسية واحدة في العقد السابع من عمرها والثانية في العقد الرابع وطفلتين وكانوا ثلاثة منهم في حالة فقدان للوعي وبعد الكشف عليهم من قبل فنيي الطوارئ الطبية تبين وفاة ثلاثة إمرأتين وطفلة.

هذا وقد باشر فريق من ادارة تحقيقات الحوادث التابع لقوة الإطفاء العام بعمله لمعرفة ملابسات الحادث.