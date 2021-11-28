قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد اليوم الأحد، إنه ربما تكون هناك حالات إصابة أكثر بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بخلاف الحالتين اللتين تم رصدهما في بريطانيا لكن الحكومة تبذل ما في وسعها في محاولة وقف انتشاره.

وقال جافيد لبرنامج آندرو مار شو الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "ربما تكون هناك حالات أكثر لذلك عندما أكدنا ظهور الحالتين بالأمس، حالة في إسيكس (في جنوب شرق إنجلترا) وحالة في نوتنجهام (في وسط إنجلترا) عكفنا على الفور على التأكد من أننا رصدنا كل المخالطين لهما ونجرى كذلك فحوصا في هاتين المنطقتين".