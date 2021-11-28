قُتل طفل أميركي يبلغ خمس سنوات بالرصاص خلال تصوير مجموعة مراهقين مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أفادت شرطة بروكلين بارك في شمال الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة على فيسبوك أن فتى يبلغ 13 عاما يٌشتبه في أنه أطلق النار عن طريق الخطأ أثناء حمله مسدسا. وقُبض عليه وأودع مركزا للأحداث.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن "قاصرين آخرين كانوا حاضرين" في موقع الحادث، وهو منزل في ضاحية مينيابوليس، حيث "كانوا يحاولون تصوير فيلم لنشره على شبكات التواصل الاجتماعي".

وازدادت مظاهر العنف المسلح منذ بداية جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وهي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ بداية العام، بما يشمل حالات انتحار، بحسب موقع "غن فايلنس أركايفز" الذي أشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل 274 طفلاً دون سن 12 عاما.