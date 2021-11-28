اختُتمت على ملاعب الصالات الخضراء في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاحد منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات.

وشهدت منافسات اليوم الختامي تتويج ثماني بطلات في فئات "تحت 46 كجم وتحت 49 كجم وتحت 57 كجم وتحت 62 كجم وتحت 73 كجم و73 كجم وأكثر وتحت 53 كجم وتحت 67 كجم".

وفازت الكورية كانج مي-ريو على الروسية آرتامونوفا بعد مواجهة قوية لتحرز ذهبية تحت 46 كجم، قبل أن تنال البرازيلية كارولين سانتوس ذهبية تحت 62 كجم بفوزها على التشيكية ستولابوفا بيترا في الوقت الذي أحرزت فيه البريطانية والكدين بيانكا ذهبية 73 كجم بفوزها على الروسية كرستينا أديبايو.

وحققت التركية ميرفي دينسل ذهبية وزن تحت 53 كجم بفوزها في النهائي على الإسبانية ماريا بيريز، وتوجت الروسية خان بولينا بذهبية وزن تحت 73 كجم بعد فوزهاٍ بالنقطة الذهبية على الفرنسية لورين آلثي، وحصدت الإيرانية زهرة شهيدي ذهبية وزن تحت 57 كجم بفوزها على الروسية بليزنياكوفا مارجريتا، في الوقت الذي حصلت فيه الروسية جيانا ميدفيفا على ذهبية وزن تحت 49 كجم بفوزها على مواطنتها آنا كازارنوفسكيا.