اتفقت أغلبية الجماهير الإماراتية مع قرار الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الأول في المشاركة باللاعبين الأساسيين في بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة من 30 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وحتى 18 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وجاء قرار فان مارفيك على عكس التيار حيث يشارك المنتخب السعودي بلاعبي الصف الثاني ومنتخبي المغرب والجزائر باللاعبين المحليين أي من دون محترفيهم في الخارج، ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للمنتخب المصري.

وأظهر استطلاعا للرأي لصحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد أن 67% من المشاركين اتفقوا مع رأي فان مارفيك في المشاركة بنجوم الصف الأول بينما رفض 33% هذا القرار.

وطرحت "البيان" الاستطلاع عبر موقعها الالكتروني وحسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، تحت عنوان ، هل هناك فوائد فنية من المشاركة بلاعبي الصف الأول لـ"الأبيض" في البطولة العربية؟ خصوصاً وأنها تأتي مباشرة قبل جولات حاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .2022

ووافق 73% من المشاركين عبر الموقع الالكتروني للصحيفة الإماراتية على هذا القرار ورفضه 27% فيما لاقى هذا القرار استحسان 61% من المشاركين في الاستطلاع عبر شبكة "تويتر" مقابل 39% رفضوه.