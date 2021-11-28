ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصل إلى 44 % وفقًا لاستطلاع جديد لكن الرئيس لا يزال في حاجة لكسب الناخبين في عدد من القضايا الرئيسية.

وأظهر استطلاع مركز هيل- هاريسكس الذي أجري خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، أن نسبة تأييد بايدن تبلغ الآن 44 % بزيادة 2% منذ آخر استطلاع هيل-هاريسكس في أكتوبر الماضي،

ومع ذلك، سجل الرئيس نتائج ضعيفة نسبيا في قضايا مثل الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية، لكن قضيته الأقوى كانت تعامله مع جائحة (كوفيد-19) المستمر ،وبلغت نسبة من وافقوا بشدة على أدائه في منصبه 22٪ في الاستطلاع الجديد ، بينما رفضه 35 % بشدة.

وكانت اكثر نسبة تأييد للرئيس الأمريكي في التعامل مع قضية هي أزمة جائحة كورونا ، حيث قال ، 47 % من المشاركين في الاستطلاع ، إنهم يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع الوباء.

ويمثل ذلك زيادة بمقدار نقطتين منذ آخر مرة أجرت فيها هيل-هاريسكس استطلاعًا خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر.

كان أداء بايدن أقل جودة في القضايا الرئيسية الأخرى ، حيث حظي بتأييد 34 % فقط بشأن طريقة تعامله مع الهجرة، رغم أن هذه زيادة بمقدار نقطتين عن أكتوبر حيث حثل على نسبة تأييد 32 %.

وأظهر الاستطلاع أيضًا تحسنًا كبيرًا بالنسبة لبايدن فيما يتعلق بالقضية الرئيسية للشؤون الخارجية ، حيث أيده 44 % من المستطلعين على بايدن في هذه القضية. في حين كانت نسبة التأييد في أكتوبر 35 %.