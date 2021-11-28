من المقرر أن تكشف شركة إيزي جيت للطيران عن تكبدها خسائر أكثر من مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة الطيران.

وكانت الشركة قد عانت من اضطرابات خلال 12 شهرا بسبب تذبذب القيود المفروضة على احتواء فيروس كورونا في أنحاء أوروبا، مما دفع الشركات لتخفيض أعداد الرحلات الجوية بصورة كبيرة في ظل بقاء الراغبين في قضاء العطلات في المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن المسؤولين يتطلعون لطمأنة المستثمرين بعد غد الثلاثاء بأنه سوف يتم المضى في تنفيذ خطط تعزيز الرحلات الجوية مع بدء أول فترة أعياد ميلاد بدون قيود منذ عامين.

وكانت الشركة قد قالت الشهر الماضي إن خسائرها قبل حساب الضرائب لمدة 12 شهرا حتى أيلول/سبتمبر الماضي من المتوقع أن تتراوح ما بين 13ر1 مليار جنيه استرليني و 17ر1 مليار جنيه استرليني، وهو ما يعتبر أقل بصورة طفيفة من توقعات المحللين.

وقال المدير التنفيذي جوهان لوندجرين إن ارتفاع الطلب في أنحاء أوروبا وعودة الحجوزات للمقاصد الشتوية من مثل مصر وتركيا سمحت بزيادة سعة الرحلات الجوية لنحو 60% من مستويات ما قبل الجائحة.

ولكن المستثمرين سوف يتطلعون لمعرفة ما إذا كان سوف يتم تطبيق خطط زيادة السعة إلى 70% في ظل مخاوف بشأن متحور جديد لفيروس كورونا وعودة القيود على السفر في المملكة المتحدة.