تعقب المحققون في إيطاليا عصابة يشتبه أنها تبيع شهادات مزورة على الانترنت تثبت أن حامليها ملقحين ضد كوفيد.19-

حدد المتخصصون في الجريمة الإلكترونية هويات إيطاليين في فينيتو وليجوريا وأبوليا وصقلية على أنهم مديرو قناة على تطبيق تليجرام التي تقدم لمستخدميها شهادات تطعيم مزورة مقابل مئة يورو (113 دولارا)، ويمكن دفعها بالعملات المشفرة.

غير أنه بحسب ما قاله أحد رجال الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بشأن التحقيق إن المشترين لم يتلقوا قط الشهادات، وحددت الشرطة شبكة العصابة وعثرت على الكثير من صور بطاقات الهوية والبطاقات الصحية وتواريخ محادثات.

غير أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان المشتبه فيهم سوف يعتقلون، حيث أن التحقيق لايزال جاريا.

ويعتقد أن المشتبه فيهم كانوا مدعومين من قبل أشخاص يعملون في قطاع الصحة، بحسب بيان الشرطة.